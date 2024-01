O talento é inquestionável. Carlos Alcaraz possui qualidades dignas de comparação com os maiores da história - algo que já foi dito por um punhado de nomes importantes no meio do tênis, como os próprios Novak Djokovic e Roger Federer, além de técnicos de currículo vencedor como Ivan Ljubicic, que trabalhou com o suíço, e Patrick Mouratoglou, ex de Serena Williams. Há quem diga ainda, como John McEnroe, que Carlitos é o tenista de 20 anos mais completo da história do tênis.

Exagero? Nem tanto. No mundo do tênis, onde os egos são tão valiosos quanto frágeis, é raro ver tanta gente exagerar ao mesmo tempo. Alcaraz, é bom que se diga, mereceu os elogios. Foi campeão do US Open e número 1 do mundo aos 18, em 2022, mesmo ano em que somou importantes vitórias sobre Djokovic e Nadal. No ano passado, deu um passo adiante e conquistou Wimbledon, destronando em um jogaço de cinco sets um Djokovic que não perdia na grama do All England Club desde 2017, quando jogou lesionado e abandonou nas quartas de final. Um teste técnico, físico e mental como nenhum outro no tênis. Federer teve três chances (2014, 2015 e 2019) e foi reprovado em todas. Nadal (2011) também falhou. Alcaraz foi aprovado com nota máxima.

Se as qualidades existem e todos elogios se justificam, por que Alcaraz não vem conseguindo reproduzir o sucesso desde Wimbledon? Após o All England Club, o espanhol sofreu duas derrotas para Djokovic, mais duas para Alexander Zverev, uma para Daniil Medvedev e uma para Jannik Sinner. Nos momentos mais importantes dos maiores torneios, Carlitos não conseguiu se impor como antes. Por quê?