Fonseca opta por caminho profissional e abre mão de universidade nos EUA

Entre outras coisas, a decisão significa que Fonseca poderá ficar com todo o prêmio em dinheiro obtido no ATP 500 carioca: US$ 62.045, o equivalente a cerca de R$ 310 mil. Caso optasse por manter seu status como amador - necessário para jogar por uma universidade dos EUA - ele precisaria devolver ou doar cerca de US$ 52 mil (por volta de R$ 260 mil), já que, segundo as as regras da NCCA, a associação atlética universitária dos EUA, tenista não pode receber mais do que US$ 10 mil em prêmio em dinheiro ao longo de uma temporada. Os pais de Fonseca já vinham doando valores desde o ano passado, quando o atleta recebeu mais de US$ 15 mil só no Rio Open.

Qualquer valor acima disso só poderia ser usado para cobrir os chamados "gastos reais e necessários" previstos nas regras da NCCA, que incluem alimentação, hospedagem, equipamentos e material esportivo, despesas com técnicos e treinamentos, transporte, tratamento médico e fisioterapia, uso de instalações e taxas de inscrições.

"Gostaria de agradecer à University of Virginia e todas as pessoas envolvidas neste processo. Em nenhum momento me senti pressionado a escolher o tênis universitário. Todos vocês me deram o tempo que eu precisava, e eu realmente não poderia ser mais grato à UVA e ao Coach Andres Pedroso por isso. Sempre seguirei e torcerei por vocês, Cavaliers. Mesmo não indo à universidade, acredito fortemente que é um caminho extremamente valioso e viável para os jovens tenistas que têm a ambição de se tornarem profissionais no futuro. Por fim, gostaria de agradecer a todos pelo imenso apoio que venho recebendo", completa o tenista em seu comunicado.