Rafael Matos quebra tabu e conquista o Rio Open ao lado de colombiano

Como aconteceu

O primeiro set foi mais equilibrado do que o placar sugeriu, mas Matos e Barrientos venceram três pontos decisivos em seguida. Primeiro, o colombiano conseguiu um lob vencedor. No segundo, Matos forçou um erro de dupla adversária. No terceiro, outro ponto vencido por Matos e Barrientos. Assim, a parceria abriu 4/1, com duas quebras de vantagem. Erler e Miedler devolveram uma das quebras no oitavo game, mas Barrientos confirmou seu serviço no nono game, com Matos fechando o set com um voleio vencedor: 6/4.

A segunda parcial também começou com vantagem de Matos e Barrientos, que conseguiram uma quebra no primeiro game graças a um erro de Erler no ponto decisivo. No terceiro game, mais uma quebra de serviço. O colombiano ainda perdeu um saque, mas a vantagem de uma quebra permaneceu até o décimo game. Com Erler no saque em 3/5, Barrientos encaixou uma linda passada na paralela para chegar ao match point. Erler, então, errou uma bola do fundo de quadra, e deu números finais à partida.

Quatro tentativas anteriores, quatro derrotas

A final deste domingo foi a quinta com um brasileiro no Rio Open. As quatro anteriores terminaram em reveses dos tenistas da casa.

Em 2014, o mineiro Marcelo Melo jogou ao lado do espanhol David Marrero e perdeu a decisão para os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 6/4 e 6/2.