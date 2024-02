Sucesso no Rio garante convite para Fonseca em Santiago

Quando saiu da quadra e deu uma entrevista coletiva ainda no Jockey Club Brasileiro, sede do Rio Open, João Fonseca falou sobre calendário e disse que pretendia competir em uma sequência de torneios da série Challenger - eventos menores que os ATPs, disputados principalmente por tenistas que estão fora do grupo dos 150 melhores do mundo.

No entanto, pouco depois de sair da sala de imprensa, o carioca de 17 anos recebeu um wid card (convite) para disputar a chave principal do ATP 250 de Santiago. O chamado dos organizadores do torneio chileno é consequência imediata do sucesso do brasileiro no Rio Open, onde venceu seu primeiro jogo de nível ATP, encantou o público e chamou a atenção do mundo do tênis.