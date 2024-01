Como foi o approach para que Asics e Bia chegassem a esse acordo?

A gente sabia, obviamente, que o contrato anterior da Bia estava em processo de finalização, eram os últimos momentos, então a gente fez uma abordagem com o estafe da Bia. A gente tem uma equipe aqui no Brasil que a gente chama de sports marketing, que é a equipe que lida com atletas, confederações e patrocínios da Asics. A equipe já tem contatos com vários agentes de vários atletas, de diversas categorias. Foi feito o contato, coordenado pela equipe aqui do Brasil, juntamente com a equipe global. É importante que a gente mencione isso: é um contrato global, é uma parceria global com a Bia. E, de uma maneira muito feliz, foi um contato bastante interessante, que acabou gerando a possibilidade dessa parceria com a Bia. A gente conseguiu fazer com que o Japão, a nossa matriz, entendesse a importância, a relevância da atleta sob o ponto de vista local e global, para que a gente pudesse fazer uma oferta, e essa oferta ser aceita.

O contrato é de quanto tempo?

Eu não posso divulgar os detalhes do contrato, Alexandre, mas posso dizer que é um contrato multianual, então é uma parceria que deve perdurar por bastante tempo, por vários anos.

O que significa para a Asics ter a Bia como atleta patrocinada? A gente sabe que ela é top 10 [na verdade, Bia era #11 no momento da entrevista], número 1 do Brasil e não só a maior tenista do país, mas uma das maiores atletas do país, é uma referência, esteve na GQ agora como Mulher do Ano, então ela tem um alcance maior do que a quadra, né?

Para nós, representa muito. A gente está bastante entusiasmado com a parceria. Há vários elementos aí, como você bem colocou, Alexandre. Em primeiro lugar, a marca já atua no mercado de tênis há décadas. É uma marca que, tradicionalmente, patrocina e apoia atletas globalmente. Falando especificamente do mercado de tênis, a Asics tem, hoje, aproximadamente, 75 atletas que patrocinamos no circuito profissional masculino e feminino. Então dentro do circuito, ter a Bia como uma atleta Asics é extremamente relevante para a gente por elementos que você falou: ela é número 11 do mundo, já esteve no top 10, tem um potencial anda maior... Então, dentro do mercado de tênis, especificamente, é extremamente relevante ter uma brasileira dentro do portfólio de atletas que nós temos. Ela é a atleta mais bem ranqueada desde a Maria Esther Bueno, quer dizer, tem uma relevância dentro de quadra e dentro do mercado do tênis. Mas não apenas isso. Ela tem uma presença global, tem uma visibilidade global e, como você falou, uma visibilidade e uma abrangência que vai além da quadra. Isso, para nós, é muito importante. A Bia tem características que, para a marca, são muito relevantes. Ela é uma atleta muito focada e muito equilibrada dentro de quadra, não só do ponto de vista da performance e do resultado, mas também mentalmente. Ela é uma pessoa dentro e fora de quadra que demonstra muito equilíbrio. E para nós, como marca - e você deve saber isso como pessoa que acompanha tênis - nossa marca, através do esporte, preza pelo equilíbrio entre mente e corpo. Mente sã e corpo são. E a Bia representa muito esses conceitos. Quando ela tem a performance que ela tem na quadra, da maneira que ela tem, com o equilíbrio mental e o foco mental para ter os resultados, isso passa além da quadra. Quando você mencionou a GQ e outros elementos, é o espaço além da quadra. Então, para nós, é extremamente importante ter a parceria com a Bia, e até por isso estamos bastante felizes com o fato de que a gente tem esse contrato novo, e isso, ao longo dos anos, vai reverberar ainda mais.