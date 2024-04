Nadal não jogaria se Roland Garros fosse hoje: 3 conclusões sobre o aviso

Esses limites, que não vão impedir a participação em Madri, impediriam Rafa de competir em Roland Garros. Foi o que ele disse nesta quarta-feira, na entrevista coletiva que concedeu na capital espanhola (vide frase no alto do post). Por quê? Quais são as diferenças? O que podemos concluir da declaração do veterano de 37 anos?

1) O torneio de Roland Garros é importante, mas não é tudo. Talvez não estivesse claro nem para os mais árduos fãs, mas Nadal parece bem resolvido quanto ao fato de que pode, sim, despedir-se do tênis sem uma última ida ao slam do saibro. Foi assim, lembremos, com Roger Federer em Wimbledon. Depois de alcançar as semis em 2021, o suíço não competiu no All England Club em 2022 e encerrou a carreira durante a Laver Cup daquele ano.

2) Se Roland Garros como local - além do slam do saibro - tem sua importância para Rafa, estar lá nos Jogos Olímpicos parece, agora, uma possibilidade maior (dependendo de um convite, é claro). Tanto porque Nadal estaria vestindo as cores de seu país, algo que ele sempre destacou que se orgulha de fazer, quanto porque estaria competindo em melhor de três sets - e quem sabe só nas duplas, ao lado de Alcaraz! - o que parece mais compatível com suas possibilidades físicas atuais do que jogos de simples em melhor de cinco ao longo de duas semanas. Rafa resolveria dois problemas ao mesmo tempo. Disputaria os Jogos e faria uma última aparição em Roland Garros.

3) A declaração também deixa claro, como já escrevi acima, que Rafa não parece estar muito melhor agora, em Madri, do que em Barcelona. Logo, não parece lógico esperar que ele brigue pelo título ou algo do gênero. O ex-número 1 não chamou Barcelona de "despedida" antes de competir, mas foi, na prática, uma maneira de dizer adeus a um torneio que lhe é especial. Tudo indica que será parecido nesta semana, na capital.

Coisas que eu acho que acho:

- Nadal estreia no torneio contra o jovem Darwin Blanch, de 16 anos, número 1028 do mundo e convidado da organização. Se vencer - e Rafa é, sim, considerado favorito - voltará a enfrentar De Minaur na segunda rodada.