Bia Haddad leva virada de número 1 do mundo e cai nas quartas em Madri

Beatriz Haddad Maia protagonizou uma grande virada no primeiro set do duelo com a número 1 do mundo, Iga Swiatek, mas não conseguiu conter a reação da favorita, que dominou as parciais seguintes e avançou às semifinais do WTA 1000 de Madri por 4/6, 6/0 e 6/2.

A brasileira, atual 14ª colocada do ranking, chegou a vencer cinco games seguidos, mas depois viu Swiatek somar oito games de forma consecutiva, mostrando um tênis mais sólido e paciente, errando menos e escolhendo melhor os momentos para agredir Haddad Maia.

Vice-campeã do torneio no ano passado, Iga avança para enfrentar nas semifinais a vencedora do jogo entre a americana Madison Keys e a tunisiana Ons Jabeur.