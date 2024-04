Bia Haddad vence em Madri e volta às oitavas em um WTA 1000 após 11 meses

Demorou, mas Beatriz Haddad Maia está de volta às oitavas de final de um torneio da série WTA 1000. A brasileira de 28 anos, atual número 14 do mundo, quebrou um tabu de 11 meses ao superar, neste sábado, a americana Emma Navarro (22 anos, #23 do ranking) por 6/4 e 6/4 no torneio de Madri.

Beatriz Haddad Maia defeats Navarro in straight sets 6-4, 6-4 and books her 🎟️ into the Round of 16. #MMOPEN pic.twitter.com/H9gSUco8Kf -- wta (@WTA) April 27, 2024

A vaga entre as 16 melhores do evento espanhol só veio depois de muita luta contra uma rival que vem em ascensão no circuito. Este ano, Navarro alcançou as quartas de final no WTA 1000 de Indian Wells, onde derrotou a número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, e também chegou às oitavas no WTA 1000 de Miami. Neste sábado, a brasileira precisou salvar três break points no décimo game, antes de fechar o set inicial por 6/4, e, mais tarde, no segundo set, foi essencial manter a concentração em um longo nono game, que terminou com um erro não forçado de Navarro e a quebra de saque decisiva.