À sombra do 'Fonsequismo', Wild segue vencendo e encontra Alcaraz em Madri

Coisas que eu acho que acho:

- Como Duda Matos, técnico de Wild, disse na entrevista linkada acima, todo mundo ganha quando um brasileiro merece o destaque que Fonseca vem recebendo da imprensa mundial. Isso vale, inclusive, para Thiago Monteiro, que vinha de campanhas decepcionantes em Challengers e, nesta semana, furou o quali em Madri e já venceu na primeira rodada da chave principal.

- Sobre os muitos Challengers no Brasil e na América do Sul como um todo no calendário deste ano: é assunto para discussão mais ampla, mas é bom registrar aqui que o nível dos jogos não vem sendo tão alto assim. Não, não se trata de defender a diminuição dos eventos. Quanto mais, melhor. Mais pontos, menos dinheiro gasto, etc. Porém, é preciso levar em conta o contexto quando avaliamos os resultados positivos deste ou daquele tenista.

.

Quer saber mais? Conheça o programa de financiamento coletivo do Saque e Voleio e torne-se um apoiador. Com pelo menos R$ 15 mensais, apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo, como podcast semanal, lives restritas a apoiadores, áudios exclusivos e de entrevistas coletivas pelo mundo, além de ingresso em grupo de bate-papo no Telegram, participação no Circuito dos Palpitões e promoções.

Acompanhe o Saque e Voleio no Twitter, no Facebook e no Instagram.