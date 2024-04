Fonseca vira sobre americano em Madri e anota 1ª vitória em Masters 1000

Aos 17 anos, João Fonseca já tem no currículo sua primeira vitória em um Masters 1000. O carioca, maior promessa do tênis brasileiro, atual campeão do US Open juvenil e número 242 do mundo entre os profissionais, aproveitou bem o convite recebido para disputar o Masters 1000 de Madri. Nesta quinta-feira, depois de perder o primeiro set, João iniciou uma grande reação e derrotou o americano Alex Michelsen (19 anos, #70 do mundo) por 4/6, 6/0 e 6/2.

Foi a primeira participação de Fonseca em um torneio desse nível e, com os pontos somados pela vitória, o brasileiro já garante um bom salto no ranking. Mesmo que perca na segunda rodada, João deve subir para perto do 220º posto na lista da ATP (a posição ainda vai depender dos resultados de outros atletas durante esta e a próxima semanas).

O próximo adversário de Fonseca na capital espanhola tem um currículo mais pesado: o britânico Cameron Norrie, ex-top 10 e atual #30 do ranking, já foi campeão de um Masters 1000 (Indian Wells/2021) e conquistou dos torneios no saibro: o ATP 250 de Lyon, em 2022, e o ATP 500 do Rio de Janeiro em 2023.