Nadal mostra evolução e empolga ao dar troco em De Minaur

O adversário foi o mesmo da derrota de quase duas semanas atrás, em Barcelona - o que ajuda na análise. O resultado, muito diferente. Em Madri, com uma pulsante torcida a seu favor, Rafael Nadal mostrou-se um tenista superior ao que competiu na Catalunha. Aplicou 7/6(6) e 6/3 sobre Alex de Minaur, atual número 11 do mundo, e avançou à terceira rodada na capital espanhola.

Não, não foi o Nadal dos grandes dias. Longe disso. O Rafa deste sábado teve seus altos e baixos típicos de quem não recuperou o ritmo habitual de competição e, sobretudo, de quem não está 100% recuperado fisicamente. Foi um Nadal que empolgou em diversos momentos com winners de forehand, curtinhas ou encontrando maneiras de sair da defesa para o ataque. Foi, também, um veterano hesitante em outros instantes e quase deixou escapar um tie-break que estava sob seu controle (6/2). No fim, seu tênis inteligente, com menos erros do que na semana passada, prevaleceu.

O melhor sinal, entretanto, foi o serviço. Rafa ganhou poucos pontos de graça com o fundamento (De Minaur não conseguiu devolver apenas cinco saques dos 60 que o espanhol executou), mas conseguiu consistência com mais velocidade. Sumiram os saques de 160, 150 e até 140km/h que foram frequentes em Barcelona. Nesta semana, em Madri, o Rei do Saibro manobrou quase sempre acima da casa dos 170km/h, com alguns saques aqui e ali se aproximando dos 200km/h. Um sinal mais do que animador para quem passou tanto tempo afastado por uma lesão abdominal.