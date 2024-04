Bia Haddad deslancha após discutir com árbitra e avança no WTA de Madri

Duas semanas depois da derrota brasileira diante da Alemanha na Billie Jean King Cup, em São Paulo, Beatriz Haddad Maia voltou ao circuito mundial nesta quinta-feira, no WTA 1000 de Madri, na Espanha. O retorno não poderia ter sido melhor. Diante da italiana Sara Errani, que esteve no top 10 até 2014, a brasileira, atual número 14 do mundo, impôs sua potência, controlou a maioria dos pontos e, após uma discussão com a árbitra de cadeira no meio do segundo set, disparou no placar para vencer com folga por 6/3 e 6/2.

Por ser a cabeça de chave número 11 do torneio, a paulista de 27 anos fez sua estreia na segunda rodada e, por isso, classificou-se à terceira fase com o triunfo de hoje. Sua próxima adversária será a americana Emma Navarro, 23ª do ranking, que também venceu nesta quinta-feira. Ela aplicou 6/2 e 6/1 em cima da argentina Nadia Podoroska.

Diante de Errani, Bia dominou os minutos iniciais e abriu 5/0, sem dar chances à italiana. Errani esboçou uma reação quando tentou adotar uma postura mais agressiva e até devolveu uma das quebras de saque no primeiro set, mas não teve como evitar que a brasileira fechasse em 6/3. Na segunda parcial, o jogo foi equilibrado e sem quebras até o quarto game. No quinto, Bia finalmente conseguiu a primeira quebra e disparou no placar. Depois de uma discussão com a árbitra de cadeira no sexto game, quando sacava em 0/30, a paulista encaixou uma ótima sequência, salvando seu saque e voltando a dominar a partida.