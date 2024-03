Corinthians não cobriria proposta do Flamengo por Maycon caso chegasse

A postura seria por conta dos valores e não pela qualidade do atleta. O Corinthians vive situação financeira difícil por conta de diversas dívidas que foram deixadas pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Sendo assim, o clube não teria condições de pagar R$ 32 milhões à vista.

Maycon tem agradado diretoria e comissão técnica. Desde a chegada do técnico António Oliveira, o volante cresceu de rendimento e enfim voltou a ser titular absoluto do meio-campo. Ele atua por dentro na segunda linha de quatro do esquema do português.

Maycon é responsável, ao lado de Garro, por iniciar as jogadas de armação do Corinthians. Além disso, ele tem liberdade para subir ao ataque para pisar na área adversária com o objetivo de aplicar assistências e fazer gols. Contra o Santo André, por exemplo, o volante abriu o placar finalizando na saída do goleiro na entrada da pequena área, na vitória do Corinthians por 3 a 2, na último sábado, na Neo Química Arena, pelo Paulistão.