Investidor negocia com Emirates parceria de R$ 1 bilhão para o Corinthians

O investidor do ramo do transporte, Igor Zveibrucker, que ajudou na campanha do presidente Augusto Melo, do Corinthians, e também na contratação de jogadores neste ano, está em Dubai para negociar com a Emirates.

A coluna apurou que o investidor é uma espécie de representante do Corinthians em Dubai para uma reunião com os árabes visando avançar em uma negociação com a Emirates para tentar um novo naming rights na Neo Química Arena.

O valor que interessa ao Corinthians pelos naming rights ultrapassa R$ 1 bilhão. Em uma conversa inicial, a Emirates já sabe que precisaria pagar a multa envolvendo a Neo Química Arena para mudar o nome do estádio corintiano. O valor da multa está fixada em cerca de R$ 120 milhões, segundo apurou a coluna.