Corinthians vê 'efeito Gabigol' em vendas de camisas, mas evita negociação

A informação do colunista Lauro Jardim, do O Globo, sobre o aumento de vendas de camisas do Corinthians em 364%, após o vazamento da foto do atacante Gabigol vestido com o produto, virou assunto no Parque São Jorge.

A coluna apurou que aliados do presidente Augusto Melo se empolgaram com a informação e aprovam a contratação do atacante do Flamengo, almejando retorno dentro e fora de campo.

No entanto, apesar de admitir que Augusto Melo é fã do futebol de Gabigol, o grupo alega que o dirigente corintiano não vai correr o risco de criar animosidade com o Flamengo e procurar o jogador para reabrir negociações. No início do ano, o clube paulista fez uma investida, sem sucesso, para contratar o atleta.