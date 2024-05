Corinthians desiste de Lamela após estudar histórico de lesões

Lamela tem contrato com o Sevilla até o meio deste ano e não deve estender o seu vínculo.

O argentino foi revelado River Plate e negociado para a Roma em 2011, onde jogou por duas temporadas. Em seguida, Lamela foi comprado por 30 milhões de euros pelo Tottenham, onde disputou 256 jogos. Em 2021, foi negociado a custo zero para o Sevilla.

Lamela colecionou convocações para a seleção argentina entre 2011 e 2018.

