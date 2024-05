Corinthians se sentiu usado em caso Gabigol e impõe condição para proposta

O Corinthians monitora de longe a situação do atacante Gabigol no Flamengo. Após a polêmica envolvendo a camisa 2 do clube paulista, vestida pelo atleta em um churrasco em sua casa, a cúpula alvinegra prega cautela.

No entanto, a coluna apurou que o caso Gabigol traz empolgação e frieza ao mesmo tempo no Corinthians. Funcionários, pessoas que cercam o presidente Augusto Melo, ficaram bastante animados e até dispararam a imagem de Gabriel com a camisa do Timão, em grupos de WhatsApp dos corintianos.

Já Augusto Melo e a alta cúpula do Timão agem com mais frieza. Eles só devem reabrir negociações com Gabigol se o Corinthians for procurado pelos representantes do atleta.