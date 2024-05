Bidon pode fazer Corinthians desistir de contratação; entenda

Bidon, eleito o melhor jogador da Copa São Paulo deste ano, chegou a ser titular na chegada de António Oliveira ao Corinthians, mas perdeu espaço para Fausto Vera.

O jovem retomou a titularidade na vitória contra o Fluminense por 3 x 0 e agradou comissão técnica e diretoria. Por conta disso, Bidon seguiu no time para o duelo contra o América-RN e foi o autor do gol de empate do Timão, que virou a partida com gol do zagueiro Cacá.

