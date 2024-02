Corinthians abre negociações por Claudinho, do Zenit

Claudinho é agenciado pela Elenko, empresa que fez diversos negócios com a diretoria anterior do clube paulista, comandada por Duílio Monteiro Alves.

Antes de Claudinho, o Timão tentou Gabigol, Luiz Henrique e Borré.

Nesta semana, a coluna também revelou com exclusividade que o Corinthians tem negociação avançada com o zagueiro Pablo, do Flamengo.