Fortaleza pensa em ganhar do Boca com presente do Pará

Se torcedores do Boca Juniors ficaram indignados por sofrerem gol de Pikachu na derrota por 4 x 2 para o Fortaleza, no Brasil, o Fortaleza tem esperança de vencer outra vez com o gol de seu craque Pokemon e retribuição de um presente do Ceará ao povo do Pará, há 21 anos.

Iarley, cearense de nascimento, fez o gol da vitória do Paysandu sobre o Boca Juniors, em 24 de abril de 2003. O Papão da Curuzu ganhou do Boca na Bombonera, depois de visita do time inteiro ao museu do Boca, para se aclimatar ao clima do estádio, ouvindo o som da torcida no velho cinema 360 graus que havia embaixo das arquibancadas.

Gol cearense para ganhar do Boca por um time do Pará, na Bombonera.