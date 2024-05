As razões e contradições da paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A

A demora dos pronunciamentos ou ausência deles produziu, dentro da CBF, a sensação de que os clubes deixavam a confederação apanhar sozinha. Uma das razões para atender ao pedido da maioria.

A Copa do Brasil não para e terá treze partidas disputadas no próximo meio de semana e só três adiamentos, de Juventude x Internacional, Athletico Paranaense x Ypiranga-RS, Grêmio x Operário de Ponta Grossa. As Séries C e D também continuam. É uma contradição. A CBF diz que, se houve votos da maioria dos clubes pela paralisação da Copa do Brasil, ela também para. Dos 26 times com agenda na semana que vem, onze assinaram pelo adiamento da Série A. Faltam três para ser maioria.

O adiamento é solidário, mas não haverá solidariedade no retorno. O Flamengo já se manifesteou contra jogar sem seus jogadores convocados, mas o departamento técnico ja´anunciou que os jogos adiados serão disputados nas datas Fifa de setembro e outubro, exceto se clubes forem eliminados de outras competições e houver dias livres. Também há o problema de Juventude x Internacional, jogo adiado da Copa do Brasil, que seria disputado na terça-feira e sábado já ocupados pelo reagendamento de Libertadores e Copa Sul-Americana.

Mesmo entre os onze clubes da Liga Forte União, não havia consenso pelo pedido de adiamento. Mario Celso Petraglia, do Athletico Paranaense, Ádson Batista, do Atlético Goianiense, já haviam se manifestado contra a interrupção. O Fortaleza também não tinha certeza absoluta. Mas a posição foi do grupo, conjunta e mantida com firmeza.

Abel Ferreira já lamentou, nas entrelinhas, que a próxima rodada seja a nona e que os jogadores e comissão técnica cumpram suspensão contra o Atlético Mineiro, duríssimo compromisso em Belo Horizonte. É realmente discutível se tinha de parar ou não, especialmente sabendo que só se adia a Série A.

Mesmo assim, vai ser bem constrangedor ver dirigente reclamando de seus problemas, como se fossem iguais aos de quem perdeu tudo no Rio Grande do Sul..