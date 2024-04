Em ano incomum, mercado de pilotos da F1 vive compasso de espera por Sainz

Mas ter a Red Bull como a única opção de uma oportunidade melhor para Sainz é algo que pode deixar se ser verdade em pouco tempo, o que dificulta sua escolha. Afinal, a F1 terá uma grande mudança de regulamento em 2026. "Você fala com as equipes e todos dizem que os números das simulações são bons, é muito difícil saber. Se alguém acabar estando na equipe que estará na frente, será por estar no lugar certo e na hora certa, porque é impossível saber quem vai se dar bem."

Mercedes faz menos sentido para Sainz

A Mercedes tem uma vaga, mas vai esperar pelo desenvolvimento do novato da F2, Kimi Antonelli, nos próximos meses. O italiano de 17 anos acaba de fazer seu primeiro teste com um carro de F1, na semana passada.

O problema para um piloto como Sainz é que uma Mercedes com Russell e com o projeto de ter Antonelli mais cedo ou mais tarde não é interessante a médio prazo. Então ele pode ter que ir contra o impulso que tem de "como piloto, procurar o carro mais rápido, pois essa é minha prioridade. Mas há opções de médio prazo e longo prazo interessantes que eu tenho de considerar. Todas as opções têm seu ponto positivo e negativo. O importante é que todas as boas opções ainda estão disponíveis."

Essa opção boa a longo prazo seria a Audi, que entra na F1 em 2026. Ali, Sainz seria o líder do projeto, algo que não viveu até aqui nas nove temporadas que teve na F1. Mas é algo que oferece seus riscos, já que os alemães estão trabalhando para melhorar a estrutura que é hoje da Sauber, mas a diferença para os times grandes é considerável.

Fundo do pelotão também espera por Sainz

A possibilidade de Sainz ir para a Audi faz com que estejam todos em compasso de espera por ele, tanto entre os times grandes, quanto no fundo do pelotão. Um dos atuais pilotos do time suíço, Valtteri Bottas revelou que já começou a conversar também com outros times no caso de não ter seu contrato renovado, e as chances disso acontecer são grandes. "Mas todas as minhas conversas são na F1, não penso em sair no momento."