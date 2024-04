A menos de dois anos da estreia no grid, Audi já movimenta o mercado da F1

Quando ex-chefe de mecânicos da Red Bull, Leeroy Stevenson, anunciou que estava deixando o time depois de 18 anos de casa "para ir para o outro lado do pitlane", já estava claro quem tinha atraído o britânico: a Audi, que vai assumir a vaga que é hoje da Sauber, está em busca de profissionais em todas as áreas, e tem colocado pressão no mercado também de pilotos.

No Japão, Stevenson fez sua primeira corrida na nova casa, junto de outros rostos conhecidos de equipes maiores entre os mecânicos. E isso deve virar tendência daqui até a estreia do time alemão, em 2026.

Até porque, quem está chegando, com a experiência de trabalhar em equipes com mais estrutura, já percebeu deficiências importantes na maneira como a Sauber atualmente trabalha. A questão dos pit stops lentos que estão marcando o início do campeonato do time, tem muito a ver com os equipamentos usados para fazer a troca de pneus, que são inconsistentes dependendo da temperatura. Mas também tem a ver com os procedimentos.