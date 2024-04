Por que o piloto que a Ferrari dispensou está melhor do que Leclerc?

O GP do Japão teve mais uma dobradinha para a Red Bull, com a terceira vitória de Max Verstappen no ano. Mas também chamou a atenção a repetição da dinâmica na Ferrari, com Carlos Sainz mais rápido por todo o final de semana que o companheiro Charles Leclerc, lembrando que Sainz ainda não tem vaga para o ano que vem e sabe que seu contrato com a Ferrari não será renovado porque sua vaga ficará com Lewis Hamilton.

Sainz e Leclerc estiveram muito igualados ano passado, e agora o espanhol parece ter subido de nível, enquanto o monegasco enfrenta dificuldades para aquecer os pneus na classificação.

Em Suzuka, pista na qual foi muito mal no ano passado, em corrida realizada em setembro, a Ferrari confirmou ser a segunda força do mundial, e já começa a pensar quando pode voltar a ameaçar a Red Bull.