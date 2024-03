A Ferrari melhorou ou só venceu na Austrália porque Verstappen quebrou?

A vitória de Carlos Sainz no GP da Austrália coroou um fim de semana muito consistente da Ferrari, que só não tinha conquistado também a pole position por um erro do espanhol em um ponto complicado da pista por conta do vento. Max Verstappen sabia que tinha conseguido uma grande volta no sábado e tinha motivos para se preocupar com o ritmo de corrida da Red Bull, já que a preparação da equipe não tinha sido das melhores.

Até porque seria uma corrida desafiadora por conta do desgaste de pneus, que aconteceu de uma maneira diferente da maioria das provas. Esse é geralmente um quesito em que a Red Bull é melhor que os rivais, mas especificamente quando os pneus dianteiros se degradam mais que os traseiros e quando essa degradação não é decorrente de superaquecimento, a Ferrari já tinha mostrado que podia dar trabalho à Red Bull ano passado, quando não tinha um carro tão forte quanto já mostrou ter nas corridas deste ano.

Mas tudo ficou apenas na suposição quando Verstappen teve uma quebra no freio logo no início da prova e abandonou pela primeira vez desde o GP da Austrália de 2022. Isso abriu caminho não só para a vitória de Sainz, como também para uma dobradinha da Ferrari. E deixou no ar a dúvida de como seria a prova se o líder do mundial não tivesse tido problemas.