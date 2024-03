Como Sainz foi da mesa de cirurgia ao topo do pódio da Fórmula 1 em 16 dias

"Life is a rollercoaster"



Entre conselhos e soluções tecnológicas

"Assim que retirei meu apêndice, entrei na internet e comecei a conversar com profissionais e disse: 'OK, o que ajuda a acelerar a recuperação?' Que tipo de coisas você pode fazer para acelerar a recuperação, as feridas, o tecido cicatricial, o que você pode ajudar para que isso seja rápido. Conversei com outros atletas, com outros médicos na Espanha e internacionalmente também. E então montei um plano com minha equipe. A razão pela qual os atletas se recuperam mais rapidamente é porque você pode dedicar 24 horas por dia durante sete dias à recuperação. E foi exatamente isso que eu fiz."

O plano incluía duas sessões diárias de uma hora em câmaras hiperbáricas, em que há oxigênio puro em ambiente com pressão maior do que o normal, o que ajuda no aumento da circulação sanguínea e, consequentemente, na recuperação. Sainz também usou a máquina INDIBA, que ajuda na reabilitação de tecidos por meio de descargas eletromagnéticas. " Eu estava programando meu horário na cama, meu horário de passear, meu horário de comer, o tipo de comida que você precisa para se recuperar."

Foi até por saber o tanto que estava fazendo para acelerar sua recuperação que Sainz estava desanimado quando pegou o voo, mas foi então que o corpo começou a responder de maneira mais acelerada e ele se sentiu bem para, primeiro, fazer os treinos livres na sexta-feira, e então confirmar sua participação no GP da Austrália.

Espanhol sentiu a falta de treinamento no final da corrida

Não que ele estivesse 100% recuperado. O espanhol viu sua vantagem de 8s em relação ao companheiro Charles Leclerc cair mais da metade nas voltas finais, e admitiu que estava sentindo seu corpo "rígido" no final da prova. "Obviamente, passar sete dias na cama não é, para o seu condicionamento físico e para todos os músculos, muito saudável para um atleta", explicou.