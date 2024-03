A F1 nem parecia a mesma com alto desgaste de pneus e sem Max Verstappen

Se depois do GP da Arábia Saudita pouco aconteceu em mais uma dobradinha da Red Bull, a história foi diferente na terceira prova da temporada, na Austrália. Max Verstappen teve uma rara falha técnica, abandonando logo no final da terceira volta com seu freio traseiro direito em chamas. Seu companheiro, Sergio Perez, não estava em segundo para capitalizar, tendo se classificado em terceiro e sofrido uma punição por atrapalhar Nico Hulkenberg. E quem acabou ficando com a dobradinha foi o carro que esteve muito forte e forçou a Red Bull por todo o final de semana. Carlos Sainz assumiu o papel de Verstappen, liderou do começo ao fim, enquanto Charles Leclerc teve de trabalhar mais para chegar em segundo, com Lando Norris em terceiro.

A F1 sem Verstappen não foi uma corrida em que choveram ultrapassagens, como é de praxe no Albert Park, mas foi uma prova tensa por conta do alto desgaste de pneus. A Pirelli levou a Melbourne compostos mais macios neste ano e isso ajudou a corrida, deixando claro que esse foi um fator importante para a corrida de Jeddah ter sido tão monótona.

Tendo passado Verstappen logo na segunda volta, quando os problemas do holandês com os freios (ele descreveu que a sensação era de estar com o frio de mão puxado) começaram, Sainz mostrou como controlar o ritmo da ponta, podendo cuidar dos pneus, faz muita diferença. Ele conseguiu fazer sete voltas a mais com seu primeiro jogo de pneus que Leclerc, que estava tendo que forçar mais o ritmo para fugir das McLaren, e isso foi fundamental para ele ter uma tarde mais tranquila, chegando a abrir oito segundos para o companheiro.