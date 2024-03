F1: Verstappen quebra, e Sainz vence em dobradinha da Ferrari na Austrália

Charles Leclerc, da Ferrari, durante o GP da Austrália de F1 Imagem: William West/AFP

Classificação do Mundial de Pilotos

Mesmo sem pontuar hoje, Max Verstappen segue na liderança do Campeonato Mundial, com 51 pontos. O holandês venceu as duas primeiras provas do ano.

Com a vitória, Carlos Sainz Jr. chegou a 30 pontos, assumindo a quarta colocação no Mundial de Pilotos. Charles Leclerc, agora com 47 pontos, assumiu a vice-liderança, seguido de perto por Sergio Pérez, da Red Bull, que soma 46.

Veja a classificação do GP da Austrália: