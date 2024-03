Terceira pole do ano foi a mais suada para o 'infeliz' Max Verstappen

A jornada até aquele Q2 tinha sido longa. Verstappen estava desconfortável com o carro desde a primeira sessão de treinos livres e, atacando as zebras, danificou seu assoalho. Com a troca, perdeu mais de 20 minutos do segundo treino livre. Desta vez, era a Ferrari que fazia tempos rápidos com facilidade. Os dois pilotos da Red Bull trabalhavam mais ao volante.

Além do acerto base não ser o melhor, todas as equipes logo perceberam o desafio imposto pela seleção de pneus da Pirelli, um degrau mais macios do que ano passado. Com a expectativa de uma prova de duas paradas na madrugada deste domingo, a partir das 2h da manhã, pelo horário de Brasília, todos guardaram os dois jogos de duros, principalmente depois que se surpreenderam com o nível de degradação dos médios. E com a dificuldade de fazer os macios funcionarem para uma volta lançada.

Acrescente-se a isso uma troca de motor (motor a combustão, turbo, MGU-H e MGU-K) no carro de Verstappen, por precaução depois que algumas anomalias foram encontradas na sexta-feira. Quando ele pegou o carro novamente no primeiro treino livre, no sábado, reclamou que os freios não estavam funcionando direito.

Mas mesmo em um final de semana em que muita coisa deu errado, quando chegou a última parte da classificação, Verstappen foi perfeito. Suas duas voltas rápidas foram suficientes para a pole position. Na última, quase não faz correção nenhuma ao volante.

Another mighty lap from Max Verstappen earns him a 35th career pole #F1 #AusGP pic.twitter.com/8Xs1W7fKBg -- Formula 1 (@F1) March 23, 2024

É difícil imaginar que alguém poderia tirá-lo da pole após essas duas voltas. Mas também é verdade que as condições eram difíceis para todos. Foi uma classificação cheia de erros por conta do comportamento dos pneus.