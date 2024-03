Verstappen supera domínio da Ferrari e faz a pole no GP da Austrália de F1

Max Verstappen, da Red Bull, largará na primeira posição no GP da Austrália. O piloto holandês marcou o tempo de 1min15s915 para garantir a pole position, desbancando o domínio da Ferrari nos treinos livres.

O que aconteceu

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) ficou em segundo. Sergio Pérez (Red Bull), em terceiro, completou as primeiras posições.

Esta é a terceira pole position de Max Verstappen no ano. Ele também largou na primeira posição do grid no GP do Bahrein e no GP da Arábia Saudita — e venceu ambos.