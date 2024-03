Mercedes admite que problemas da Arábia Saudita preocupam para o próximo GP

A Mercedes não está tendo o início de temporada que esperava: após duas provas, eles marcaram apenas 26 pontos e estão em quarto lugar no campeonato de construtores. Ano passado, mesmo ainda usando o carro com um conceito que seria abandonado pouco tempo depois, eles estavam empatados com a Aston Martin em segundo com 38 pontos. E, pior, detectaram uma deficiência em curvas de alta velocidade.

"O principal é que não tínhamos aderência nas curvas rápidas. É algo que estamos trabalhando duro para entender porque em Melbourne há curvas parecidas", explicou o chefe de engenharia, Andrew Shovlin, referindo-se ao palco da próxima etapa, o GP da Austrália.

Shovlin calcula que eles perdiam de três a quatro décimos somente no primeiro setor. E a telemetria aponta que, entre as curvas 6 e 11, principal trecho de curvas rápidas da pista, as Mercedes estavam mais lentas até mesmo que as Alpine, grande decepção neste início de temporada.