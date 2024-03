McLaren homenageia Gil de Ferran na abertura da F1: 'Sucesso se deve a ele'

Brown acredita que o trabalho iniciado por Gil, junto do engenheiro Peter Prodromou e do hoje chefe da equipe, Andrea Stella ainda em 2019 foi fundamental para as bases do crescimento que está sendo visto agora na equipe. "Acho que inclusive nossa vitória de 2021 é um reflexo de tudo o que fizemos entre 2020 e 2021, de mudar a unidade de potência, dentre outras coisas. Isso pode ser atribuído ao que Andrea, Peter e Gil fizeram do ponto de vista da liderança. E também queremos dedicar a nossa próxima vitória para ele porque ele fez parte disso."

Gil também servia como um canal entre os pilotos e engenheiros, como explicou Oscar Piastri também à coluna. "Eu não o conheci por muito tempo, mas o tempo que tive com ele foi incrível. Acho que ter apenas alguém que esteve em uma posição muito semelhante a mim e ao Lando. Ele entendia o que a gente estava passando e é sempre bom ter isso, ter aquelas dicas. E também era um cara muito legal para conversar. A influência dele vai fazer muita falta na equipe. E sim, foi um choque muito, muito grande. Estaremos correndo pela memória dele este ano e esperamos conseguir bons resultados para ele."

A McLaren tem uma homenagem a Gil de Ferran em seu carro nesta primeira corrida da temporada e circulou na equipe e no paddock um livro de condolências que será entregue à família do ex-piloto e empresário.

Nos testes de pré-temporada, Lando Norris usou um capacete com as mesmas cores usadas por Gil, e fez uma postagem sobre o brasileiro.

"Perdemos alguém muito especial para nós no final do ano passado, ele era um amigo querido e estava comigo desde que entrei na Fórmula 1. Alguém com quem não só tive muitas risadas e ótimos momentos, mas alguém que me ajudou dentro e fora da pista sempre que precisei."