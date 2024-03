As 3 vantagens de Verstappen e uma briga pelo pódio: o que esperar do GP

Hamilton deve estar no meio de uma disputa de carros muito equilibrados. Verstappen tem a vantagem da pole, do jogo de pneu novo, e muito provavelmente de ritmo puro de corrida. As Ferrari vão tentar aproveitar que estão no 2 x 1 contra Russell para tentar um pódio duplo, mas os três estarão se defendendo de Perez, que tende a crescer nas corridas.

Logo atrás, há um outro grupo equilibrado com Fernando Alonso em sexto, as duas McLaren (largando em sétimo com Norris e oitavo com Piastri) e Hamilton. Alonso reconheceu que sentiu dificuldade de "se conectar" com sua Aston Martin durante a pré-temporada, mas sentiu uma melhora significativa neste final de semana. Ele conseguiu o sexto lugar mesmo fazendo apenas uma tentativa na classificação e, com isso, não estava na pista nos últimos instantes, quando a pista geralmente está melhor.

Falando sobre a corrida, Alonso não estava tão otimista de que será uma grande disputa. "Acho que todo mundo vai ficar preso no DRS porque o ritmo é bastante parecido". O diferencial será quem vai conseguir cuidar melhor dos pneus mesmo disputando com outros carros.

Um piloto que estará bem focado nessa tarefa é Nico Hulkenberg, uma surpresa na classificação, com o décimo lugar. Sua Haas foi muito forte em classificação em 2023, e muito ruim nas corridas justamente devido ao desgaste alto. Mas ele acredita que o time está em uma situação muito melhor neste ano, embora sua briga não seja com o pelotão da frente. "Eles vão sumir na frente e teremos uma briga boa na segunda metade", acredita o alemão.

Quem não deve estar nesta briga é a Alpine, que amargou as duas últimas posições no grid, confirmando a expectativa de um início de ano difícil.

O GP do Bahrein geralmente é uma corrida de duas paradas, com pilotos muitas vezes fazendo escolhas diferentes em relação aos compostos utilizados. Outro ponto importante é a diferença de aderência entre o lado das posições ímpares, mais emborrachado, em comparação com as pares.