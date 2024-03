'Estou em uma equipe para ganhar': Bortoleto é pole em estreia na F2

Antonelli é piloto ligado à Mercedes, tem 17 anos, e é cotado, inclusive, para substituir Lewis Hamilton na equipe quando o inglês for para a Ferrari, em 2025. Ele pulou a F3 e está fazendo seu primeiro final de semana na Fórmula 2, último degrau de acesso à F1.

Os pilotos da F2 tiveram que lidar com uma pista bem diferente daquela que pegaram nos testes, já que tem ventado muito mais neste final de semana. E eles estão andando com um carro novo neste ano. Bortoleto, contudo, não acredita que isso possa ser uma vantagem para ele, como estreante, ao longo do campeonato.

"Sinceramente não, porque é muito parecido de pilotar, então para quem já pilotou no passado a mesma coisa, é mais uma vantagem para dar uma mexida nas equipes. Você pode ver que tem equipes que eram de ponta no passado não foram muito bem. Então acaba dando uma mexida em questão de acerto e tudo, mas para o piloto em si não tem uma grande diferença", disse o brasileiro à coluna.

"Eu estou numa equipe pra ganhar, eu tenho que ganhar. Eu acho que é um esporte que, se eu aprendi alguma coisa nesses anos que eu tenho feito, as coisas mudam muito, muito rapidamente. É lógico que eu quero ganhar, é lógico que eu quero o título, seria um sonho para mim, eu vou trabalhar muito para isso, mas está muito cedo ainda para falar disso, são 14 etapas."

Com a pole, Bortoleto tem a chance de começar sua trajetória na F2 da mesma maneira que começou a F3, vencendo justamente o GP do Bahrein. Na temporada do ano passado, ele construiu uma boa margem no início do campeonato e a administrou até o final para conquistar o título com folga.

Mas as corridas no Bahrein não costumam ser simples por conta do desgaste de pneus, como lembrou Fittipaldi, que está correndo com um capacete em homenagem ao seu tio avô, Wilsinho Fittipaldi, que faleceu na última sexta-feira.