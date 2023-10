Aliás, ainda que a maior chance seja que o grid da Fórmula 1 em 2024 seja exatamente como terminará 2023 (a última confirmação pendente é de Logan Sargeant na Williams), há vários contratos acabando no final da temporada que vem e a movimentação promete ser muito maior.

As negociações com a McLaren começaram após Gabriel ter uma temporada bastante dominante na Fórmula 3, marcada pela consistência. Ele abriu uma vantagem considerável no campeonato no início e depois demonstrou calma para ir pontuando bem em todas as provas para não precisar vencer mais para conquistar o campeonato com sobras ainda na classificação da última rodada dupla, na Itália.

O piloto brasileiro também está confirmado na Fórmula 2 na próxima temporada, com primeiro piloto em uma das melhores equipes do grid, o que dará uma boa plataforma para ele conseguir resultados expressivos também no último degrau antes da F1. O anúncio é esperado para o final de semana do GP de Abu Dhabi, no final de novembro, última etapa da categoria.

O atual programa de desenvolvimento da McLaren foi formado em abril, mas a equipe já teve outros trabalhos do tipo no passado. Mais recentemente, Lando Norris foi um piloto que teve relação com o time desde a base e chegou à Fórmula 1. Além de Bortoleto, o programa de Pato O'Ward, que está na Indy, Ryo Hirakawa, que acaba de ser anunciado como piloto reserva, e a promessa do kart Ugo Ugochukwu.

Além do acordo com a McLaren, Bortoleto também tem o suporte da A14 Management, empresa criada por Fernando Alonso para administrar a carreira de jovens pilotos.