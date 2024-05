Polícia recupera, intacta, bike roubada em 2017 de ciclista olímpica

A polícia militar de Itaporanga (SP) recuperou uma bicicleta de BMX roubada em 2017. Ela foi devolvida, na quinta-feira (23), à sua dona: a ciclista olímpica Priscilla Stevaux, que a reencontrou praticamente intacta. Somente o banco, o guidão e o pedal, específicos do BMX, haviam sido trocados.

Priscila foi assaltada em Sorocaba (SP) em junho de 2017, enquanto treinava. Os bandidos armados renderam ela, o irmão e o primo, levaram o carro dela, a bicicleta, e outros pertences. No mesmo dia, ainda em Sorocaba, quatro pessoas foram presas com o carro e os pertences. Mas a bicicleta não foi encontrada.

Sete anos depois, a bicicleta foi recuperada em Itaporanga, a cerca de 300 quilômetros de Sorocaba, depois de uma denúncia. De acordo com a polícia da cidade, um homem de 35 anos estava com a bike e manteve as mesmas características que ela tinha quando foi roubada, incluindo os adesivos, o que facilitou na identificação. Ele está sendo acusado de receptação.