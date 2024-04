Joel Jota altera bio, diz que foi um dos melhores do mundo, mas renuncia

"Fui um dos quatro convocados, e tudo meu foi pago pela CBDA. Eu fui convocado pela seleção brasileira para uma disputa em que representava o meu país", argumenta. Na natação, é comum usar o termo "seleção" para nomear equipes que vão a competições prioritárias.

Em 2005, o Brasil organizava uma etapa de Copa do Mundo e tinha obrigação de mandar um mínimo de quatro atletas para as demais, com os melhores do país tendo preferência para as etapas mais interessantes. Assim, coube a Joel a oportunidade de representar o Brasil na África do Sul.

Ele também diz que foi campeão brasileiro em provas de revezamento 4x50m, que não são olímpicas, no adulto e na base. Essas especificidades não constam em nenhuma descrição dele em redes sociais ou em seus materiais de divulgação. "O público admira um ex-atleta chegar onde eu cheguei e eu não estou mentindo. Fui campeão do 4x50m, o público quer saber só que foi campeão. A gente não precisa do detalhinho, da semântica."

Desistência

Na entrevista, por volta das 19h de ontem, Jota explicou por que seria mentor do Time Brasil nas Olimpíadas. Pouco depois da conversa, e antes da publicação desta entrevista, informou pelo Instagram que estava renunciando ao chamado, mas passou a dizer que seria "padrinho".

O posto é diferente do divulgado pelo COB nas redes sociais do comitê e do falado pelo diretor de marketing do COB, Gustavo Herbetta, em entrevista ao podcast do próprio Jota. A entrevista foi retirada do ar.