A 100 dias de Paris, Brasil só tem três favoritas ao ouro

Um bom exemplo é o skate. O Brasil pode ganhar ouro em três provas e medalhar em todas as quatro. Mas, no Mundial de Dubai, no começo do ano, só Luigi Cini, com prata no park, subiu ao pódio. Rayssa Leal, sempre candidata a títulos, este ano foi oitava no Mundial e prata na SLS de Paris.

No judô, Mayra Aguiar vai atrás do ouro que falta na sua coleção de três medalhas olímpicas. Mas ela não vem respaldada por grandes conquistas recentes, porque tem lutado pouco. Em 2023 inteiro só foi a dois Grand Slams — foi ouro em Tóquio e bronze em Baku.

Ana Marcela Cunha, que é a atual campeã olímpica da maratona aquática, é candidata a repetir o ouro, mas seus resultados na distância não estão neste patamar. Foi quarta no Mundial deste ano e quinta no de 2023. Em Copas do Mundo, vem de um quinto lugar. Passou parte de 2023 machucada e sua última vitória internacional foi em 2022.

Outro campeão olímpico, Isaquias Queiroz, vem de um 2023 atípico, quando se afastou dos treinamentos. Conquistou a vaga olímpica com um sexto lugar no Mundial, mas ainda não teve a chance de fazer uma apresentação para o mundo da canoagem dizer: "ele voltou". Para piorar, não pode remar a seletiva olímpica no C2 e o Brasil corre risco de nem se classificar para uma prova na qual seria forte candidato à medalha com Isaquias e Filipe Vieira.

Martine e Kahena não são só campeãs olímpicas. São bi. Mas vêm em péssima fase. No Princesa Sofia, prévia da Olimpíada, tiveram o pior resultado da carreira — de longe. Terminaram em 25º, sendo que nunca na vida haviam ficado fora das 12 primeiras de qualquer competição. Podem surpreender, mas não vão chegar a Paris como favoritas ao ouro.

Marcus Vinicius D'Almeida lidera o ranking mundial do tiro com arco, venceu o Finals, venceu o torneio de Las Vegas, maior do mundo em número de participantes, mas foi "só" bronze no Mundial e sequer medalhou Campeonato Pan-Americano disputado em Maricá este mês, na prova individual. Uma inconstância que não o coloca como grande favorito ao ouro olímpico.