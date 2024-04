Como Star Wars ajudou advogada a se classificar para as Olimpíadas

Aos 15, já rodava o mundo em competições no florete. Daí até começar a brigar por coisas grandes no adulto, não foi um pulo, longe disso. E, no meio do caminho, ainda teve uma graduação em Direito, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, de Porto Alegre.

Inscrita na OAB, ela ainda atua pouco como advogada. Entre poucos processos em que atua, dois são defendendo amigos da esgrima em processos contra companhias aéreas por extravio de bagagem. "Minha rotina é quase 100% dedicada à esgrima, mas nossa carreira de atleta é limitada. A partir de certa idade fica difícil conseguir resultados, então é importante ter outras opções."

Ainda assim ela encontra tempo para uma pós-graduação. Estuda Direito Civil, também na FMP, mas de forma remota. "Eles me dão bolsa integral, consegui um programa de bolsas EAD, consigo assistir viajando. A gente faz estágio de treinamento fora, às vezes passo meses fora, não tem como", ela explicou. No futuro, quer prestar concurso público, provavelmente na magistratura estadual.

Na esgrima, o plano A era conseguir a classificação a Paris através do ranking olímpico. EUA e Canadá se classificaram por equipes no florete, e por isso não concorriam pela vaga regional no individual. Mas Mariana perdeu por pouco a corrida para a chilena Arantza Inostroza.

Aí foi necessário o plano B, para o qual ela já estava se preparando. Para ter direito a ser convocada ao Pré-Olímpico, abriu mão de ficar morando no exterior no ano passado para disputar cinco torneios no Brasil, já que o critério de escolha era o ranking nacional. Deu certo.

Em San José, na Costa Rica, foi só oitava da poule (fase em que as atletas são ranqueadas para o mata-mata) e estreou nas oitavas vencendo a porto-riquenha Gabriela Padua. Nas quartas, eliminou a jamaicana Yasmin Campbell, de quem havia perdido de 5 a 0 nas poules. Depois, na semi, reencontrou Tatiana Prieto, da Colômbia.