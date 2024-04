Grave acidente no ciclismo põe em risco Olimpíada de 3 candidatos ao ouro

Ao menos três candidatos ao ouro olímpico no ciclismo se envolveram em um grande acidente, anteontem (4), durante a 4ª etapa da Volta do País Basco. Doze competidores, no total, foram afetados, incluindo o dinamarquês Jonas Vingegaard, atual campeão da Volta da França, o belga Remco Evenepoel, campeão da Volta da Espanha em 2022, e o esloveno Primoz Roglic ouro em Tóquio no contrarrelógio.

O acidente aconteceu nos últimos 40 quilômetros da etapa, em uma curva de alta velocidade. Diversos ciclistas perderam controle de suas bicicletas e foram jogados para fora da pista, caindo em uma vala de cimento.

A situação mais grave parece ser de Jonas Vingegaard. Ele sofreu fraturas na clavícula e em várias costelas, de acordo com comunicado da equipe Visma. "Um exame mais aprofundado no hospital também revelou que ele teve uma contusão pulmonar e um colapso pulmonar," disse a equipe. O dinamarquês está internado e consciente.