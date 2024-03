Comitê paralímpico discute regra para só ex-atleta poder ser presidente

"Nossa proposta, a maior intenção dela é promover a inserção da pessoa com deficiência, principalmente nos cargos de liderança do nosso segmento. Se a gente estivesse em outro segmento que não do esporte, as pessoas que estiverem comigo nas discussões fariam a mesma proposta. No conselho dos médicos, quem responde não é um advogado. Na OAB, é um advogado. Essa é também a nossa intenção no CPB, que é feito pelos atletas", explica Leomon Moreno, dono de três medalhas paralímpicas no golball e presidente da comissão de atletas.

Cláusula pétrea

A proposta que vai a votação diz que "somente poderão ser indicados à eleição para os cargos de presidente e vice-presidente do CPB pessoas com deficiência que tenham praticado modalidade esportiva paralímpica e participado, na qualidade de atleta, de ao menos um campeonato nacional da respectiva modalidade".

Mas ela vem acompanhada de uma alteração que transformaria essa regra em uma cláusula pétrea do CPB. Hoje, para alterar esse critério, é necessário 2/3 dos votos (14 de 21). Os atletas propõem que, a partir da alteração, qualquer modificação necessite de 4/5 dos votos (17 de 21). Como os atletas têm direito a sete votos, essa regra teria potencial para nunca mais ser derrubada.

"Hoje, a Lei Geral do Esporte exige a representação dos atletas em 1/3 da assembleia, mas a lei pode mudar, pode diminuir essa proporção, e isso pode trazer dificuldade para manter a nossa ideia no futuro. Com o 4/5, os outros stakeholders vão ter que ter um carinho maior com relação aos atletas, vão ter que convencer os atletas. É uma forma de a nossa voz ser ativa dentro do movimento", explica Leomon, reforçando que a proposta veio do grupo de atletas paralímpicos, não somente dele ou da comissão.

Histórico

Dos quatro presidentes que o CPB já teve, dois não tinham deficiência, nem foram atletas: o fundador João Batista e Andrew Parsons, que chegou no comitê como estagiário e foi ganhando espaço até virar presidente. Atualmente, comanda o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) no caminho contrário: é o primeiro presidente sem deficiência no órgão máximo do paralimpismo.