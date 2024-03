Presidente do taekwondo renuncia no COB para ser vice de Paulo Wanderley

Alberto Maciel Junior, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd) e treinador da modalidade, renunciou hoje ao seu cargo no Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Isso significa que ele se coloca como principal opção para compor, na condição de candidato a vice-presidente, a chapa eleitoral de Paulo Wanderley nas eleições previstas para o fim do ano. Junior segue no comando da CBTkd.

Quem quiser concorrer a um novo cargo no COB precisa se descompatibilizar do posto que ocupa no comitê até amanhã. Na semana passada, Marco La Porta, até então vice-presidente, e Yane Marques, até então presidente da Comissão de Atletas, também deixaram seus cargos.