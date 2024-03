José Luiz Vasconcellos e Paulo Schmitt Reprodução Atleta é suspenso e multado por fiscalizar a confederação Demétrio Vecchioli Uma pergunta que eu já fiz e que muitos dos leitores já fizeram: "Por que os atletas não denunciam as falcatruas nas confederações?" Eis a resposta: Paulo Henrique Sousa Alves, conhecido no esporte pelo apelido de Pernalonga, foi suspenso por 90 dias pelo STJD do ciclismo e multado em R$ 20 mil exatamente por fazer isso. Presidente da Comissão de Atletas (logo, principal voz dos ciclistas do país todo), ele foi punido por "ofender a honra" do presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), José Luiz Vasconcellos. O que ele fez? Gravou uma conversa com Vasconcellos, em uma van a caminho de uma competição, na qual o presidente diz que "emprestou" a confederação para um empresário fazer eventos com verbas públicas. "Emprestamos o nome da confederação para ele pegar uma puta grana, pegar o dinheiro, e a CBC não ficar com um centavo". A conversa, de mais de dois minutos, cita o nome do empresário e o evento, que teve caráter privado, mas foi realizado com verba de um município de Minas Gerais em repasse à confederação. "Emprestar o nome" de uma entidade para alguém receber dinheiro público é, em tese, um crime, que Pernalonga denunciou ao Ministério Público Federal. Como o dinheiro era municipal, o MPF declinou da competência e repassou o caso para avaliação do MP-MG, onde atualmente está a denúncia. Pernalonga fez o que se espera de um representante de atletas. Fiscalizou a confederação. Foi até a cidade atrás de documentos. Também pediu acesso às prestações de contas da CBC, que informou que ele poderia fazê-lo se fosse da Bahia ao Paraná para vê-los de um dia para outro, o que não conseguiu fazer. Demonstrou sua tese, de que houve irregularidade, ao gravar Vasconcellos dizendo que "emprestou o nome da confederação". E expôs isso enviando o áudio a alguns jornalistas, incluindo este colunista, mas antes ao Blog do Paulinho, que o publicou em dezembro passado. Mas aí vem o absurdo. A procuradoria-geral do STJD denunciou Pernalonga por três infrações disciplinares do CBJD: "Deixar de praticar ato de ofício, por interesse pessoal ou para favorecer ou prejudicar outrem ou praticá-lo, para os mesmos fins, com abuso de poder ou excesso de autoridade", "Constranger alguém, mediante violência, grave ameaça ou por qualquer outro meio, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda" "Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". Nenhuma faz o menor sentido. Primeiro porque o STJD existe para julgar infrações esportivas, não ética (existe o Conselho de Ética para isso). Segundo porque Pernalonga gravou uma conversa dentro de um carro. Não houve "ofensa à honra", muito menos "por fato diretamente relacionado ao desporto". Não houve questão de disciplina desportiva ali. Pernalonga não compete há mais de dois anos! O assustador é que a tese foi acolhida por oito de nove auditores do STJD, que suspenderam Pernalonga e ainda aplicaram a ele uma multa de R$ 20 mil, cinco vezes maior do que qualquer outra já aplicada pelo tribunal. Pernalonga foi condenado por "ofender" a honra de Vasconcellos. Entre os votos contrários a ele estava o do presidente do tribunal, Robson Luiz Vieira, que foi o advogado de Vasconcellos na última eleição. O presidente da comissão de atletas e o presidente do CBC presidem órgãos da confederação, mas a consultoria jurídica da entidade só atuou contra Pernalonga, que teve que pagar um advogado — é urgente que o esporte encontre uma forma de assessorar judicamente atletas. E tem mais: o julgamento aconteceu a toque de caixa, na semana seguinte à denúncia. Reuniu, em uma quinta-feira comum, em um hotel quatro estrelas do Rio, auditores do país todo que atuam voluntariamente para a justiça desportiva do ciclismo. E o julgamento já foi direto no Pleno, sem passar pela comissão disciplinar. Isso permitiu que Pernalonga fosse suspenso a tempo de não poder participar da assembleia da CBC, dois dias depois. A passagem, que já estava comprada pela confederação, foi cancelada. Sem ir à assembleia, não pôde apresentar a denúncia que fez ao MP, não pôde solicitar os documentos, não pôde cobrar Vasconcellos. Também não pôde votar em uma proposta apresentada de última hora: que a comissão de atletas não tenha mais representantes regionais, somente atletas de nível nacional. Pernalonga é um representante regional e não poderá se reeleger. Sobre os áudios, a CBC disse o seguinte à coluna: "Não há terceirização de atividade ou cessão de CNPJ da CBC com dinheiro público ou privado. Aliás, qualquer contribuição e iniciativa de entidades para nos auxiliar e apoiar em realização de provas são sempre avaliadas e muito bem-vindas." Afirmou também que o áudio é "distorcido e descontextualizado" e que o tema foi objeto de "ampla investigação do MP". Mas o recado que importa é: "não mexa com a estrutura do poder". Ela é muito (mas muito, muito mesmo, põe muito nisso) mais forte. Rayan Dutra assegura vaga na Ginástica de Trampolim em Paris-2024 Divulgação CBG Olimpílulas Ginástica - O Brasil nunca tinha classificado ninguém às Olimpíadas na ginástica de trampolim. Só competiu no Rio, como dono da casa. Agora, tem duas vagas. No masculino, com Ryan Dutra. E, no feminino com Alice Gomes ou Camilla Gomes. A decisão da comissão técnica será polêmica. Alice formalmente foi quem conquistou a vaga, sendo sexta no Mundial. Mas Camilla também a conseguiria, porque foi oitava. Alice brilhou quando importava (o Mundial), mas Camilla tem notas um tanto mais altas e pontuou acima de 55 até com o pé machucado. O anúncio deve ser em 7 de junho Na ginástica rítmica o Brasil também tem três nomes que poderiam ir a Paris, mas a vaga já é de Bárbara Domingos desde o ano passado. Se o processo fosse mais tardio, a escolhida talvez fosse outra. Maria Eduarda Alexandre abriu a temporada com duas finais e um quinto lugar na bola na Copa do Mundo de Atenas. Babi ficou fora de todas as finais e apenas no 40º lugar geral. Começo de ano bem ruim para ela. Vôlei de praia - Evandro e Arthur Lanci venceram primeira de três etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia no Brasil, um Challenger no Recife. O resultado, somado à fase dos concorrentes, aproxima muito eles de Paris, como melhor dupla brasileira. George e André aparecem em segundo na corrida. Judô - A medalha de bronze de Rafaela Silva no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia) é uma demonstração de força dela, mas Jessica Lima mostrou, ainda mais, que se a vaga ficar com ela estará em boas mãos. Jessica pegou uma chave bem mais dura, só caiu diante das duas primeiras do ranking mundial, e ganhou da própria Rafaela no caminho. Terminou em quinto. É por essas e outras que não é só o ranking que define a convocação da seleção brasileira de judô para a Olimpíada. Na categoria até 57kg, a dúvida é legítima.