Atletismo e natação são os esportes que permitem ao Brasil continuar sonhando, em tese, com um recorde de atletas em Paris. Mas é ilusão achar que muita gente vai melhorar uma enormidade suas marcas nos próximos dois ou três meses.

No atletismo, hoje, 45 atletas estão na zona de classificação do "Road to Paris". São 12 por índice e os demais por ranking, que leva em consideração os cinco melhores resultados de cada. E não há muita gente perto de entrar. Talvez alguém nos 100m com barreiras (feminino), no salto em distância masculino, e Pedro Nunes, do dardo.

Para a lista crescer, só pelos revezamentos, que vão buscar vaga pelo Mundial. Cada time pode ter cinco atletas, mas no 4x100m masculino, por exemplo, três já estão na conta de 45 (Bardi, Erik e PA). Só entrariam outros dois. O mesmo vale no 4x100m feminino e no 4x400m masculino. O 4x400m feminino tem chance bem menor de vaga.

Com otimismo o atletismo chega ao 53 atletas, mesmo número de Tóquio.

Já a natação terá um time bem menor do que na última Olimpíada. Por enquanto são 16 credenciais. Dez por revezamentos, que podem ser usadas por atletas sem índice individual, e seis em provas em que atletas já fizeram índice (Roncatto, Mafê, Bia, Cachorrão, Kayke e Caribé).

Além deles, não é grande o número de atletas quem tem potencial para índice individual na Seletiva Olímpica. Leo de Deus, Scheffer, Stephanie Breno, Chierighini e Fratus são os principais candidatos. Dificilmente a equipe passará de 21 nomes. Com otimismo, terá 23.