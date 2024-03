Lucas Carvalho é único brasileiro a avançar no início do Mundial Indoor

Lucas Carvalho foi o único brasileiro a avançar de fase na primeira das seis sessões do Mundial Indoor de Atletismo, que vai até domingo (3) em Glasgow, na Escócia. Ainda hoje, à tarde, Darlan Romani vai em busca do bicampeonato no arremesso de peso.

Lukinha, como é conhecido, fez as eliminatórias em 46s82, melhor marca da carreira e sétimo melhor tempo das eliminatórias. Ele estará na segunda bateria semifinal, a partir das 18h10. O SporTV transmite.

Outro Lucas, o Vilar, fez 47s92 e foi eliminado na 18ª colocação nas eliminatórias. No feminino, Tiffani Marinho ficou em 19º lugar e Tabata Vitorino foi a pior entre 24 participantes, quase dois segundos mais lenta que a penúltima colocada.