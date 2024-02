Corte Arbitral concede liminar e skate volta à CBSk, diz confederação

Escalou a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) para criar uma nova entidade "guarda-chuva", e determinou que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) ficasse como responsável pela gestão do skate até os Jogos Olímpicos de Paris.

CBSk recorreu à Corte Arbitral do Esporte, que, segundo a confederação, atendeu o pedido liminar. "O CAS considerou que a desfiliação, agora, seria muito prejudicial dentro de todo o trabalho que envolve a preparação olímpica", informou a CBSk. Nesta terça, Duda Musa, presidente da CBSk, já participa de uma reunião de presidentes de confederação no COB.

Na semana passada, o COB já havia seguido orientação do Ministério do Esporte e repassado à CBSk a parte que cabe ao skate dos recursos da Lei Agnelo/Piva, das Loterias. A confederação havia chegado a mandar uma notificação extrajudicial ao COB cobrando esse dinheiro, e alegando que, se a grana não caísse, dezenas de colaboradores seriam demitidos esta semana.

Uma reunião entre as partes selou o acordo e, na sexta-feira (23), a CBSk recebeu os valores represados desde janeiro. Esportivamente, a confederação também tem feito a gestão da seleção brasileira e de campeonatos nacionais. O vice-presidente da CBSk, Eduardo Dias, está com a equipe que disputa o Pro Tour em Dubai.

A única queda de braço importante perdida pela confederação até aqui foi quanto a quem, por parte do COB, cuida do skate. A CBSk queria a demissão de Tatiana Lobo, que até o fim do ano passado era gerente de esportes da própria confederação e que foi demitida em um racha com o grupo de Duda Musa. Em janeiro, o COB a contratou para voltar à função, agora como funcionária do comitê. Ela segue no cargo, o que agradou atletas.