Golpista de porta de quartel, Maurren é premiada como chefe de delegação

Depois de adiar ao máximo o anúncio de que estava aposentada, para continuar recebendo Bolsa Atleta quando já não mais treinava, Maurren apostou na política. Foi candidata pelo PSB a convite de Márcio França, e depois pelo DEM. Desempregada, virou papagaio de pirata de Jair Bolsonaro (PL), convidada a discursar para elogiá-lo em todos os eventos com um mínimo de conexão com o esporte.

Já dentro do bolsonarismo, tentou sair candidata a deputada federal pelo Republicanos de Tarcísio de Freitas, mas teve seu registro negado pelo TRE-SP por não comprovar quitação eleitoral do pleito anterior. Em outras palavras: não pagou as contas de campanha.

Fora das pistas, Maurren só pode ser exemplo do que NÃO fazer. Deveria ser punida, julgada e presa junto de outros tantos golpistas. Pelo contrário, será premiada como chefe de delegação, viajando à Escócia às custas da CBAt, que é financiada especialmente pela Lei Piva (Loterias) e pela Caixa (patrocínio). De um jeito ou de outro, dinheiro público.

Como confiar em uma entidade que aceita ser liderada, ainda que por um fim de semana, por uma golpista assumida?