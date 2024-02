NBB lança streaming e voltará a ter 100% dos jogos transmitidos

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou nesta quarta-feira (21) a criação de uma plataforma própria de OTT (Over The Top), o que permitirá a reunião de todos os jogos do NBB e de outros torneios da LNB em uma mesma plataforma de streaming, o Basquet Pass.

"Essa parceria é uma grande oportunidade de atendermos melhor os fãs da comunidade do basquete oferecendo todos os jogos ao vivo e ampliando a divulgação do NBB para a crescente base de fãs e para o mercado", comentou o presidente da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Montoro.

Ao longo das últimas temporadas, cresceu o número de jogos "no escuro", sem transmissão em vídeo. Até aqui, na atual edição, mais de 1/3 dos jogos não teve exibição, apesar de o NBB ter partidas na grade da TV Cultura, da ESPN e do SporTV, em canais como o UOL e o GOAT, no canal de Youtube da liga, e em canais de clubes como Vasco, Corinthians, Minas e Flamengo.