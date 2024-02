Tarcísio planeja PPP para o Ibirapuera, mas precisa derrubar tombamento

Na época, o então governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se lançava como candidato ao Planalto e como antagonista de Bolsonaro, tendo na privatização do Ibirapuera uma de suas principais bandeiras. À Folha, o então secretário de Esporte do governo federal, Marcelo Magalhães, chegou a dizer que conversaria com o ministro do Turismo, onde estava hospedado o Iphan, para tratar desse tombamento, e que o tombamento seria para "proteger atletas".

Agora, o tombamento atrapalha os planos de Tarcísio, que disse preferir uma Parceria Público Privada (PPP) para reformar o complexo. "Se reverter o tombamento, a PPP é uma possibilidade. Essa é a linha caso a gente conseguir reverter o tombamento. Mantendo o complexo como complexo esportivo, mantendo a pista. Se a gente não conseguir reverter o tombamento, a gente vai fazer as reformas no complexo como está", prometeu.

O governo do estado já recebeu aprovação do Iphan para realizar diversas reformas no complexo, em um pedido formulado em março de 2022, ainda na gestão João Doria. Na lista estão melhorias no estádio, troca de luminárias pelas de LED, troca do gramado por grama artificial e retirada da cobertura da pista de atletismo. Nenhuma das obras aprovadas havia sido feita até semana passada, quando as placas da pista foram retiradas. O prazo da autorização vence em três semanas.

A tentativa de reverter o tombamento já foi rejeitada em primeiro grau, em decisão da Justiça Federal de São Paulo no fim do ano passado, depois de tramitar por quase dois anos. A apelação foi apresentada em 6 de fevereiro, e não tem prazo para ser julgada. A tendência é que, antes de uma decisão sobre o tombamento provisório, o Iphan discuta e, possivelmente, aprove o tombamento definitivo.

Isso não impediria nem reformas de modernização, nem qualquer modelo de parceria com iniciativa privada. O complexo do Pacaembu, por exemplo, é tombado, e está passando por ampla reforma, promovida pela concessionária que venceu a concessão.