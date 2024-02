Sem nível técnico, Brasil deve devolver vagas olímpicas recém-conquistadas

A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) não irá utilizar as vagas olímpicas conquistadas por Bruno Fontes e por Gabriela Kidd nas classes ILCA 6 e ILCA 7, respectivamente. A comissão técnica entende que nenhum atleta demonstrou ter nível técnico para disputar os Jogos de Paris com estes barcos, equivalentes aos antigos "Laser". Na Nacra 17, a vaga também está em risco.

O critério foi estabelecido ainda em 2020, e mantido em três atualizações anuais desde então. Para fazer jus a ser convocado para as Olimpíadas, um atleta ou dupla deveria terminar os Mundiais de 2022 ou 2023 entre os 16 primeiros colocados, ou entre os oito países mais bem classificados. No ano passado, esse leque foi ampliado com a inclusão de um evento por classe em 2024.

Na ILCA, foram apontados os Mundiais, realizados em janeiro. Gabriela Kidd foi 35ª colocada no feminino (antigo Laser Radial) em Mar del Plata, na Argentina, e conquistou para o Brasil a quinta de sete vagas que estavam em jogo. Bruno Fontes terminou em 74º o masculino (antigo Laser), na Austrália, mas se beneficiou do fato de Chile e Guatemala terem se classificado pelo Mundial e aberto as vagas conquistadas pelo Pan aos próximos da classificação de Santiago-2023, incluindo o Brasil.